Rai censura USIGRai | rifiutata la messa in onda del comunicato sindacale sul caso Petrecca

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai ha deciso di non far andare in onda il comunicato di USIGRai sul caso Petrecca. La decisione arriva dopo che l’azienda ha rifiutato la trasmissione, anche se prevista dal contratto, per evitare di ammettere le responsabilità dei vertici nella figuraccia olimpica.

La Rai censura il comunicato USIGRai sulla figuraccia olimpica di Petrecca. L'azienda rifiuta la messa in onda prevista dal contratto per non ammettere le responsabilità dei vertici. Il sindacato denuncia tutto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su USIGRai Censura

Milano-Cortina 2026, Petrecca travolto dalle critiche social per le gaffe del commento Rai: “Servizio scandaloso”. USIGRai protesta: “Sconfitta per il Servizio Pubblico”

La cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri a San Siro, con le luci accese e un grande spettacolo.

Rai, faida sindacale sul referendum. E Ranucci va dal No. Il caso del permesso

La recente faida sindacale in Rai riguarda il referendum sulla Giustizia e ha coinvolto anche il direttore Ranucci, favorevole al No.

Ultime notizie su USIGRai Censura

Argomenti discussi: Rai censura USIGRai: rifiutata la messa in onda del comunicato sindacale sul caso Petrecca; Usigrai e i Cdr Tgr Rai: Sul racconto delle violenze di Torino la Tgr Piemonte non valorizza il lavoro giornalistico - FNSI.

rai censura usigrai rifiutataRai censura USIGRai: rifiutata la messa in onda del comunicato sindacale sul caso PetreccaLa Rai censura il comunicato USIGRai sulla figuraccia olimpica di Petrecca. L’azienda rifiuta la messa in onda prevista dal contratto per non ammettere le responsabilità dei vertici. Il sindacato ... fanpage.it

Usigrai: la Rai rifiuta la messa in onda del comunicato sindacale a difesa di lavoratrici e lavoratori dopo la figuraccia dell’inaugurazione olimpicaLa Rai sceglie il comportamento antisindacale pur di non pubblicare il comunicato dell’Usigrai che chiede ai vertici dell’azienda di assumersi la responsabilità di quanto accaduto, per la credibilità ... articolo21.org

