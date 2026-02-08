Rai censura USIGRai | rifiutata la messa in onda del comunicato sindacale sul caso Petrecca
La Rai ha deciso di non far andare in onda il comunicato di USIGRai sul caso Petrecca. La decisione arriva dopo che l’azienda ha rifiutato la trasmissione, anche se prevista dal contratto, per evitare di ammettere le responsabilità dei vertici nella figuraccia olimpica.
La Rai censura il comunicato USIGRai sulla figuraccia olimpica di Petrecca. L'azienda rifiuta la messa in onda prevista dal contratto per non ammettere le responsabilità dei vertici. Il sindacato denuncia tutto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Milano-Cortina 2026, Petrecca travolto dalle critiche social per le gaffe del commento Rai: “Servizio scandaloso”. USIGRai protesta: “Sconfitta per il Servizio Pubblico”
La cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri a San Siro, con le luci accese e un grande spettacolo.
Rai, faida sindacale sul referendum. E Ranucci va dal No. Il caso del permesso
La recente faida sindacale in Rai riguarda il referendum sulla Giustizia e ha coinvolto anche il direttore Ranucci, favorevole al No.
