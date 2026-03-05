Martedì a Bologna si è svolto un incontro tra le rappresentanze sindacali, l’editore Andrea Riffeser Monti e il presidente di LMDV Capital, Leonardo Maria Del Vecchio. Il comitato di redazione ha diffuso un comunicato ufficiale riguardo alla riunione, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle discussioni o le decisioni prese. La discussione ha coinvolto le parti interessate nel settore dell’editoria locale.

Bologna, 5 marzo 2026 – Dal comitato Martedì a Bologna si è tenuto un incontro tra le rappresentanze sindacali, l’editore Andrea Riffeser Monti e il presidente di LMDV Capital Leonardo Maria Del Vecchio. Il confronto è stato aperto a dirigenti e dipendenti presenti a Bologna. In un articolo uscito ieri non sono state riportate le nostre dichiarazioni poi consegnate in una lettera allo stesso dottor Del Vecchio. Nella lettera abbiamo specificato che la richiesta di incontro era stata avanzata per far ascoltare prima di tutto la voce di noi giornalisti, di chi quotidianamente lavora nelle redazioni del Gruppo e ha a cuore il futuro delle nostre testate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il comunicato sindacale e la risposta dell'editore Riffeser Monti

