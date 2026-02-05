Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2025–2027 - gruppo Anas

I rappresentanti di UGL Viabilità e Logistica sono in Sicilia per incontrare i lavoratori di Anas a Palermo e Catania. L’obiettivo è discutere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027. I vertici vogliono ascoltare le esigenze dei dipendenti e trovare accordi sulle nuove condizioni di lavoro. L’iniziativa si inserisce in un momento di confronto tra sindacati e azienda, con l’attenzione rivolta alle questioni che riguardano i lavoratori delle strade.

I vertici nazionali di UGL Viabilità e Logistica sono in Sicilia per incontrare i dipendenti ANAS delle sedi di Palermo e Catania, nell'ambito del confronto sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025–2027. Una presenza significativa che conferma l'attenzione e l'impegno.

