Referendum le info sulla tessera elettorale

Per partecipare al referendum, gli elettori devono presentare un documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione pubblica che abbia una fotografia, come la carta d’identità. La tessera elettorale è necessaria per poter votare e viene aggiornata dagli uffici comunali al momento della verifica dei dati. È importante portare con sé il documento e la tessera per esercitare il diritto di voto.

Per poter votare, l'elettore deve essere identificato attraverso la carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione pubblica purché munito di fotografia (es. patente di guida, passaporto).L'elettore dovrà inoltre essere in possesso della tessera elettorale. Si invitano i cittadini a non attendere gli ultimi giorni per rinnovare la tessera elettorale. Presso l’Ufficio Elettorale a partire da lunedì 16 febbraio e fino a lunedì 23 marzo 2026, è possibile ottenere il rilascio immediato, senza prenotazione, di una nuova tessera in caso di esaurimento degli spazi disponibili, smarrimento o furto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Perugia: tessera elettorale, orari straordinari per il referendum Referendum a Perugia, apertura straordinaria Ufficio Elettorale: come ritirare o delegare per la tesseraIn vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo si ricorda che per poter votare, l'elettore deve essere identificato attraverso la carta... Il Referendum sulla giustizia del 2026 spiegato Tutti gli aggiornamenti su Referendum le info sulla tessera... Temi più discussi: Referendum Costituzionale sulla Giustizia 2026: informazioni per i cittadini; Come votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: guida completa; Guida al referendum sulla giustizia; Referendum sulla Giustizia, sondaggio Istituto Piepoli-Conflavoro: 57% delle imprese voterà per il Sì. Come si vota Referendum Giustizia 2026 | Info scheda, cosa serve per votare e come funziona all’esteroCome si vota Referendum Giustizia 2026 il 22 e 23 marzo: info e guida scheda, cosa portare al seggio e come funziona voto degli italiani all’estero. ilsussidiario.net Referendum sulla giustizia: come si schierano i partiti. Ecco chi è per il sì e chi per il noLa campagna elettorale al rush finale, si vota il 22 e 23 marzo. La maggioranza dell’opposizione è contraria alla riforma della giustizia (ma non tutti) ... repubblica.it Ultima settimana di appelli per il referendum sulla Giustizia, si intensificano nell'Isola gli arrivi di big nazionali - VIDEO - facebook.com facebook Mario Monti voterà no al referendum. Un altro valido motivo per votare SÌ! x.com