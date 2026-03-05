BTS | THE COMEBACK LIVE su Netflix il concerto dell’anno

Netflix ha pubblicato il trailer e il poster ufficiali di BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, il concerto che segna il ritorno dei BTS. L’evento si terrà in diretta esclusiva sulla piattaforma il 21 marzo 2026 alle 12:00 ora italiana. La casa di streaming ha annunciato ufficialmente la data e l’orario del concerto, disponibile in tutto il mondo.

Netflix svela il trailer e il poster ufficiali di BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG, l’evento che segna il grande ritorno dei BTS, live in esclusiva su Netflix il 21 marzo 2026 alle 12:00 (ora italiana). In streaming dallo storico Gwanghwamun di Seul, questa performance monumentale celebra l’uscita del loro attesissimo nuovo album, ARIRANG. Netflix ha collaborato con HYBE per riportare sul palco le superstar del pop in quello che si preannuncia come un evento globale senza precedenti, destinato a entrare nella storia. BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG arriverà il 21 marzo in diretta streaming con Seul, in Corea. L’evento si preannuncia che avrà milioni di utenti connessi da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

I BTS si preparano per il tanto atteso ritorno con un concerto in streaming su Netflix e il documentario "BTS: The Return"Dopo aver annunciato il loro quinto album, Arirang, in uscita il 20 marzo, e il conseguente tour mondiale

I BTS si preparano a riprendere la scena musicale internazionale

