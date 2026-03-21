Com'è iniziata l'ondata di Epatite A fra Napoli e provincia | dai molluschi infetti ai casi che continuano a crescere

L'epatite A a Napoli e provincia è iniziata a fine gennaio con i primi casi e si è intensificata a marzo, coinvolgendo principalmente l’area flegrea. La diffusione riguarda soprattutto i molluschi, come cozze e vongole, che risultano essere i principali veicoli di contagio. I casi continuano a crescere, con un incremento evidente nella zona interessata.

Da fine gennaio coi primi casi all'ondata di inizio marzo fino a oggi: il focolaio di epatite A a Napoli e provincia è iniziato nell'area flegrea e si concentra sui frutti di mare. Ma ora l'allerta sanitario coinvolge tutto. La paura è scattata e i ristoranti di pesce e le pescherie accusano il colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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