L'Asl Napoli 1 ha diffuso indicazioni su acquisto e consumo di alimenti dopo l'aumento dei casi di Epatite A
L'Asl Napoli 1 ha pubblicato nuove indicazioni riguardanti l'acquisto e il consumo di alimenti a seguito dell'incremento dei casi di Epatite A. Le raccomandazioni si concentrano sull'attenzione verso frutti di mare e vegetali, suggerendo precauzioni specifiche per limitare il rischio di contagio. Le indicazioni sono rivolte ai cittadini per sensibilizzarli sulle modalità di alimentazione più sicure in questo periodo.
L'azienda sanitaria diffonde raccomandazioni per ridurre il rischio di contagio, con particolare attenzione a frutti di mare e vegetali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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