L'Asl Napoli 1 ha diffuso indicazioni su acquisto e consumo di alimenti dopo l'aumento dei casi di Epatite A

L'Asl Napoli 1 ha pubblicato nuove indicazioni riguardanti l'acquisto e il consumo di alimenti a seguito dell'incremento dei casi di Epatite A. Le raccomandazioni si concentrano sull'attenzione verso frutti di mare e vegetali, suggerendo precauzioni specifiche per limitare il rischio di contagio. Le indicazioni sono rivolte ai cittadini per sensibilizzarli sulle modalità di alimentazione più sicure in questo periodo.