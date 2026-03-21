In un'aula di tribunale si è svolta l'udienza relativa alla lite tra minori avvenuta a Riccione nella notte di Halloween. Il 14enne ferito è stato colpito con un coltello da un coetaneo. Durante l'udienza, è stata letta una lettera di scuse e sono stati discussi i provvedimenti di messa alla prova. La vicenda riguarda un episodio di violenza tra adolescenti nella zona di viale Ceccarini.

Nuovo capitolo giudiziario per la violenta aggressione avvenuta la notte di Halloween a Riccione, a due passi da viale Ceccarini, dove un 14enne fu accoltellato da un coetaneo. Davanti al gup del tribunale per i minorenni di Bologna, alla presenza dei genitori dei ragazzi coinvolti, si è svolta l’udienza con rito abbreviato per i tre baby-imputati (tutti tra i 14 e i 15 anni) nel corso della quale è emerso anche un elemento nuovo: il principale indagato ha inviato una lettera di scuse alla vittima, maturata dopo settimane di riflessione e confronto con legali e servizi sociali. Il giovane, difeso dall’avvocato Katia Cappelli, ha ottenuto la messa alla prova per due anni, un percorso educativo che sospende il processo e prevede controlli, incontri e attività guidate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltellate tra minori . La svolta in aula, lettera di scuse e messa alla prova

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