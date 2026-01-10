Colleferro Chiusura in grande stile delle festività natalizie con il successo del Concerto dell’Epifania all’Auditorium Fabbrica della Musica

A Colleferro, le festività natalizie si sono concluse con il tradizionale Concerto dell’Epifania all’Auditorium Fabbrica della Musica. L’evento ha riscosso un ampio successo, offrendo alla comunità un momento di musica e condivisione. Questa iniziativa rappresenta un momento importante di chiusura delle celebrazioni, contribuendo a rafforzare il senso di coesione tra i cittadini e a valorizzare il patrimonio musicale locale.

