Vuelle coach Leka chiede concentrazione | Contro Cremona sarà un match intenso

Il coach di Vuelle ha chiesto ai suoi di mantenere alta la concentrazione in vista della partita contro Cremona, definendo l'incontro come molto intenso. Dopo aver ospitato una serata dedicata al pallavolo, l’arena tornerà ad essere il palcoscenico di una gara di pallacanestro. La sfida si svolgerà domani, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia sul campo.

Dopo aver prestato la scena al volley per una bella serata, domani l’arena sarà di nuovo teatro della palla a spicchi con una partita che per la Vuelle sarà l’ennesima cartina di tornasole per misurare la solidità di un gruppo che finora, pur guardando tutti dall’alto in basso da cinque mesi, non ha mai snobbato nessuno. Non dovrà farlo nemmeno in questa giornata che non presenta un match di cartello ma propone un’avversaria che nel girone di ritorno ha viaggiato con lo stesso ruolino di marcia di Pesaro. Coach Spiro Leka alza le antenne dei suoi perché recepiscano il messaggio: "Affrontiamo Cremona, squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma e che ha nella rapida transizione offensiva una delle sue caratteristiche principali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

