Emergenza Unieuro contro Brindisi senza Harper e Gaspardo Coach Martino | Daremo il massimo

Unieuro Forlì affronta Brindisi senza Gaspardo e Harper a causa di infortuni, complicando ulteriormente la partita. Il coach Martino promette di dare il massimo nonostante le assenze, che riducono le opzioni in campo. La squadra si prepara a giocare con entusiasmo e determinazione, consapevole delle difficoltà. La partita si svolge mercoledì alle 20,30, con i giocatori pronti a sfruttare ogni occasione per competere al meglio.

Così Martino: "Nonostante questo vogliamo giocare con grande determinazione e sono convinto che i ragazzi che scenderanno in campo daranno il massimo, soprattutto in questo momento di emergenza" Continua a fare i conti con l'infermeria l'Unieuro Forlì, che si appresta a recuperare la 27esima giornata ospitando mercoledì alle 20,30 nientemeno che Brindisi senza poter schierare Raphael Gaspardo e Damonte Harper. “Ci aspetta una sfida contro una protagonista di questo campionato, in cui Brindisi sta confermando di avere tradizione, una struttura societaria e una qualità del roster e del suo staff tecnico per puntare al ritorno in serie A”, esordisce coach Antimo Martino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

