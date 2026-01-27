AEW | Una star della CMLL risponde alla sfida aperta di Claudio Castagnoli per lo show all’Arena Mexico

AEW Collision ha visto il successo di Claudio Castagnoli nella difesa del CMLL World Heavyweight Championship. L’evento ha confermato l’interesse attorno alle sfide tra le star di diverse federazioni, attirando l’attenzione degli appassionati di wrestling. La risposta di una wrestler della CMLL alla sfida aperta di Castagnoli aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla scena internazionale.

Si può tranquillamente dire che Claudio Castagnoli fosse di buon umore dopo aver difeso con successo il CMLL World Heavyweight Championship contro Roderick Strong ad “ AEW Collision “. Solo un giorno dopo, CMLL ha pubblicato un video del wrestler dei Death Riders in cui annunciava che sarebbe tornato all’Arena Mexico questo venerdì, e che era disposto a mettere in palio il CMLL World Heavyweight Title contro “un giovane luchador che pensa di avere le carte in regola per portarmi via tutto questo”.Un giorno dopo, CMLL ha trovato un luchador pronto alla sfida. Lunedì pomeriggio, alle X, la star di CMLL Xelhua ha risposto ufficialmente alla sfida di Castagnoli, confermando che l’incontro si sarebbe svolto questo venerdì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

L'incontro tra AEW e CMLL ha portato a uno scambio di sfide tra le rispettive star.

