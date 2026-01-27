L'incontro tra AEW e CMLL ha portato a uno scambio di sfide tra le rispettive star. La risposta della performer della CMLL alla proposta di Claudio Castagnoli, campione AEW, evidenzia la volontà di confrontarsi in un evento all’Arena Mexico. Questa dinamica sottolinea l’importanza delle collaborazioni tra le due organizzazioni e la crescita del wrestling internazionale.

Si può tranquillamente dire che Claudio Castagnoli fosse di buon umore dopo aver difeso con successo il CMLL World Heavyweight Championship contro Roderick Strong ad “ AEW Collision “. Solo un giorno dopo, CMLL ha pubblicato un video del wrestler dei Death Riders in cui annunciava che sarebbe tornato all’Arena Mexico questo venerdì, e che era disposto a mettere in palio il CMLL World Heavyweight Title contro “un giovane luchador che pensa di avere le carte in regola per portarmi via tutto questo”.Un giorno dopo, CMLL ha trovato un luchador pronto alla sfida. Lunedì pomeriggio, alle X, la star di CMLL Xelhua ha risposto ufficialmente alla sfida di Castagnoli, confermando che l’incontro si sarebbe svolto questo venerdì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: La star della CMLL risponde alla sfida aperta di Claudio Castagnoli della AEW per lo show all’Arena Mexico

Approfondimenti su AEW CMLL

La AEW ha annunciato l’ingaggio di tre wrestler dal CMLL: Hechicero, Máscara Dorada e Persephone.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su AEW CMLL

Argomenti discussi: La stella dell'AEW MVP commenta il modo in cui John Cena si è ritirato dalla WWE; AEW: L’ex campione Hobbs firma con la WWE con un nuovo ring name; Reazioni dello spogliatoio WWE agli arrivi dalla AEW; Orange Cassidy ha avuto uno scambio acceso con una ex stella della WWE su AEW Collision.

La leggenda della WWE Nikki Bella condivide la sua reazione dopo il ritorno di Mercedes Moné in AEWNikki Bella esprime il suo sostegno alla decisione di Mercedes Moné di allontanarsi dall'AEW, lodando la sua forza e il suo impatto. worldwrestling.it

Nella video-intervista diffusa sui social di Claudio Castagnoli, la titolare Ersilia abbraccia per l'ultima volta gli affezionati clienti facebook