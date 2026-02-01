Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni e Paris in top ten Odermatt padrone

Marco Odermatt conferma di essere il grande protagonista della stagione di sci alpino. Dopo aver vinto la discesa a Crans Montana, rimane saldamente in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026. Franzoni e Paris si avvicinano, entrando nella top ten, ma il favorito resta lui. La competizione si fa più intensa, con gli altri atleti che cercano di ridurre il divario.

Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa di Crans Montana. Lo svizzero svetta con 1385 punti e può fare affidamento su un margine di 587 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 691 sul norvegese Atle Lie McGrath. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si conferma in nona piazza. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà in primavera: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

