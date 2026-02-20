Salvini rilancia sul Ponte | Il 28 marzo a Messina per dire Sì
Matteo Salvini ha annunciato che il 28 marzo a Messina si terrà una manifestazione per sostenere il ponte sullo Stretto. La decisione arriva dopo una riunione del direttivo della Lega Sicilia, dove si è deciso di partecipare attivamente all’evento. Salvini ha spiegato che l’obiettivo è mostrare il sostegno pubblico al progetto, ritenuto strategico per lo sviluppo del Sud. La manifestazione vedrà la partecipazione di diversi esponenti politici e cittadini interessati all’opera. La data è stata scelta per rafforzare la campagna a favore del progetto.
La Lega scende in campo a sostegno del Ponte sullo Stretto e annuncia la propria partecipazione alla manifestazione del 28 marzo a Messina. A confermarlo è stato Matteo Salvini, intervenendo al direttivo regionale della Lega Sicilia. " La Lega parteciperà all'evento promosso da tante associazioni e dalla società civile per dire Sì al Ponte. E io ci sarò ", ha dichiarato. "Non ci fermiamo sul Ponte". Il leader del Carroccio ha ribadito la determinazione del partito sul progetto infrastrutturale: "Non ci fermiamo su questa opera", ha sottolineato, esprimendo l'auspicio che i lavori possano partire entro l'attuale legislatura.
