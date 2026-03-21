Circumvesuviana 11 treni cancellati ma la navetta bus non c'è | Attese di ore decine di turisti bloccati

Stasera sono stati cancellati 11 treni della Circumvesuviana a Porta Nolana, lasciando centinaia di passeggeri a piedi. La navetta bus prevista non è presente, causando lunghe attese e blocchi per numerosi turisti. La mancanza di alternative ha provocato disagi significativi, con molte persone costrette a cercare soluzioni alternative per proseguire il viaggio.