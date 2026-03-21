Circumvesuviana treni cancellati ma la navetta bus non c'è | Attese di ore decine di turisti bloccati
Stasera, 11 treni della Circumvesuviana sono stati cancellati a Porta Nolana, lasciando centinaia di passeggeri a piedi. La navetta bus prevista non è stata attivata, causando lunghe attese e disagi significativi. Diversi turisti si sono trovati bloccati senza alternative di trasporto, con tempi di attesa di ore. La situazione ha generato disorientamento tra i viaggiatori presenti.
Cancellati 11 treni della Circumvesuviana stasera a Porta Nolana, a piedi centinaia di passeggeri. Capasso (Assoutenti Campania): "Attese di ore per la navetta bus sostitutiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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