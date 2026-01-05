Centinaia di turisti bloccati sull'isola di Socotra in Yemen la Farnesina | Tra loro oltre 80 italiani

Attualmente, più di 400 turisti, tra cui oltre 80 italiani, si trovano sull’isola di Socotra, in Yemen, a causa della chiusura dello spazio aereo per tensioni tra fazioni armate. La Farnesina monitora la situazione e consiglia di seguire le indicazioni delle autorità locali e di contattare le ambasciate per eventuali aggiornamenti o assistenza. È importante mantenere la calma e rispettare le procedure di sicurezza in questa fase.

Più di 400 turisti, tra cui oltre 80 italiani, sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo la chiusura dello spazio aereo a causa dell'inasprirsi delle tensioni tra fazioni armate rivali. La Farnesina al lavoro per far rientrare i connazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Yemen, centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani Leggi anche: Yemen, 86 italiani bloccati sull’isola di Socotra a causa delle tensioni nel Paese Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. San Martino di Castrozza, centinaia di turisti bloccati sulla seggiovia per un guasto all’impianto; Scontro tra treni a Machu Picchu: un morto e almeno quaranta feriti sulla linea turistica; Disagi all'aeroporto di Firenze a Natale: vento causa ritardi e cancellazioni, Casini (Casa Riformista) chiede la nuova pista; Caos voli a Natale, Vespucci in tilt. Aeroporto bloccato dal vento. Settecento viaggiatori a terra. Yemen, scontri e voli cancellati: 400 turisti bloccati sull’isola di Socotra, 86 sono italiani - »Abbiamo oltre 400 turisti stranieri» ha detto all'Afp il vice governatore di Socotra ... msn.com

Yemen, 400 turisti bloccati a Socotra, oltre 80 italiani - «Al momento risultano circa 80 italiani bloccati sull'isola di Socotra in diversi hotel/campeggi che viaggiano con diversi tour operator» ... msn.com

Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra a causa degli scontri - Non solo cittadini italiani: sono più di 400 i turisti stranieri che sono rimasti bloccati sull’isola dopo la cancellazione dei voli. tg24.sky.it

la Repubblica. . Centinaia di persone, residenti e turisti, hanno prima affollato la chiesa e poi si sono incamminate per le vie del centro di Crans-Montana, in silenzio, portando fiori per le vittime del rogo di Capodanno al locale 'Le Constellation'. - facebook.com facebook

Centinaia di persone, residenti e turisti, hanno prima affollato la chiesa e poi si sono incamminate per le vie del centro di Crans-Montana, in silenzio, portando fiori per le vittime del rogo di Capodanno al locale 'Le Constellation'. #cransmontana x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.