Nella notte, le forze dell’ordine hanno effettuato cinque perquisizioni nella galassia anarchica in seguito all’esplosione avvenuta al parco degli Acquedotti, che ha causato la morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Gli interventi sono stati condotti nelle abitazioni di alcuni sospettati, mentre le indagini proseguono per chiarire le responsabilità dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Nella notte successiva alla morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone — deceduti nel crollo del casale nel parco degli Acquedotti a Roma mentre, secondo gli inquirenti, stavano costruendo un ordigno — la Digos di Roma ha eseguito cinque perquisizioni in altrettanti appartamenti riconducibili all' area anarchica. Le perquisizioni e il materiale sequestrato Gli agenti hanno sequestrato vario materiale di area anarchica, ora al vaglio degli investigatori. Secondo quanto emerso, il materiale sequestrato non sarebbe attinente all'episodio. Nel corso delle operazioni notturne sono state ascoltate due persone riconducibili allo stesso contesto, che al momento non risulterebbero collegate all'azione che i due intendevano mettere in atto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cinque perquisizioni nella galassia anarchica dopo l'esplosione al parco degli Acquedotti: morti Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone

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