Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | caduta shock per Mark McMorris

Un atleta canadese, Mark McMorris, è caduto durante gli allenamenti a Livigno, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La scena ha suscitato preoccupazione tra gli spettatori e il team medico presente sul posto. McMorris è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale per controlli, mentre le sue condizioni restano ancora da chiarire. La caduta si è verificata durante le sessioni di prova per le gare di snowboard big air, e ora si attende di sapere se potrà partecipare alla competizione.

Momenti di grande paura a Livigno nel corso degli allenamenti per le gare di qualificazione di snowboard big air delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Infortunio shockIl canadese Mark McMorris, uno dei favoriti, ha perso il controllo durante un'acrobazia, cadendo rovinosamente sulla neve.

