Ciclismo il marziano Tadej Pogacar entra nella storia | conquistata anche la Milano-Sanremo

Il ciclista Tadej Pogacar ha vinto la 117esima edizione della Milano-Sanremo, una delle più importanti classiche del calendario con 298 chilometri. La gara è partita da Pavia e si è conclusa a Sanremo, nella zona di via Roma. Pogacar, campione del mondo, ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti, segnando un risultato storico per questa corsa.

«Quando sono caduto per un secondo ho pensato "è finito tutto". Sono felice, non vedevo l’ora di vincere questa Sanremo, ho tante emozioni in testa. Non avevo molta esperienza negli sprint a due, faccio davvero le mie congratulazioni a Tom Pidcock, sapevo che sarebbe stata dura perché lui è molto veloce». «Ho realizzato di aver vinto? No, mi servirà ancora qualche momento». Ha scherzato così il fuoriclasse sloveno dell’Uae Team Uae Team Emirates-XRG. Il campione del mondo Tadej Pogacar ha conquistato la 117esima edizione della Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione di 298 chilometri complessivi con partenza da Pavia e arrivo nella città dei fiori, nel tradizionale traguardo di via Roma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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