Tadej Pogacar si prepara per la Milano-Sanremo, una delle principali corse della stagione, e ha dichiarato di aver effettuato numerose ricognizioni sul salita del Poggio. Il ciclista sloveno si presenterà al via della Classicissima sabato 21 marzo con l’obiettivo di ottenere un risultato di rilievo in una gara che considera adatta alle sue caratteristiche.

Tadej Pogacar ha messo nel mirino la Milano-Sanremo come uno degli obiettivi principali dell’intera stagione e si presenterà quindi al via della Classicissima in programma sabato 21 marzo con l’ambizione di aggiungere un altro tassello al suo incredibile palmares. Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Emirates spera infatti di trionfare quest’anno a Sanremo e alla Parigi-Roubaix per completare la sua collezione di Monumento in carriera dopo aver già collezionato cinque vittorie al Lombardia, tre alla Liegi-Bastogne-Liegi e due al Giro delle Fiandre. “ Non è un segreto che la Milano-Sanremo sia una corsa che vorrei vincere. Penso che sia una corsa piuttosto adatta a me, ma si addice anche a molti altri corridori di primo piano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “La Milano-Sanremo è adatta a me, ho fatto tante ricognizioni del Poggio…”

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