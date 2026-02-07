Pugi rieletto presidente Confesercenti

Da lanazione.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Pugi è stato riconfermato presidente di Confesercenti Carmignano. Pugi, che gestisce l’azienda “Laterizi Pugi Romano” di Seano, continuerà a guidare l’associazione. La sua riconferma arriva dopo anni di lavoro nel settore edile, in un momento in cui le aziende locali cercano stabilità e continuità.

Luca Pugi è stato confermato presidente di Confesercenti Carmignano. Pugi è titolare dell’azienda " Laterizi Pugi Romano " di Seano, storica realtà del settore edile profondamente radicata nel territorio. "Una riconferma – spiega Confesercenti Prato in una nota – che rafforza la rappresentanza delle imprese locali e valorizza un modello imprenditoriale solido, capace di coniugare continuità, responsabilità e attenzione allo sviluppo del tessuto economico di Carmignano". Il comparto dei negozi e delle attività economiche sta attraversando un momento difficile in tutta Italia e nei piccoli Comuni in modo particolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pugi rieletto presidente confesercenti

© Lanazione.it - Pugi rieletto presidente. Confesercenti

Approfondimenti su Confesercenti Carmignano

Giuseppe Di Franco riconfermato Presidente del Centro Studi Federico II, Goffredo Palmerini rieletto Presidente del Comitato Scientifico

Nel Consiglio Direttivo del Centro Studi Federico II, è stata rinnovata la direzione per il 2026.

Confapi, Cristian Camisa rieletto presidente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Confesercenti Carmignano

Argomenti discussi: Pugi rieletto presidente. Confesercenti.

pugi rieletto presidente confesercentiPugi rieletto presidente. ConfesercentiLuca Pugi è stato confermato presidente di Confesercenti Carmignano. Pugi è titolare dell’azienda Laterizi Pugi Romano di Seano, storica ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.