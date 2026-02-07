Pugi rieletto presidente Confesercenti
Luca Pugi è stato riconfermato presidente di Confesercenti Carmignano. Pugi, che gestisce l’azienda “Laterizi Pugi Romano” di Seano, continuerà a guidare l’associazione. La sua riconferma arriva dopo anni di lavoro nel settore edile, in un momento in cui le aziende locali cercano stabilità e continuità.
Luca Pugi è stato confermato presidente di Confesercenti Carmignano. Pugi è titolare dell’azienda " Laterizi Pugi Romano " di Seano, storica realtà del settore edile profondamente radicata nel territorio. "Una riconferma – spiega Confesercenti Prato in una nota – che rafforza la rappresentanza delle imprese locali e valorizza un modello imprenditoriale solido, capace di coniugare continuità, responsabilità e attenzione allo sviluppo del tessuto economico di Carmignano". Il comparto dei negozi e delle attività economiche sta attraversando un momento difficile in tutta Italia e nei piccoli Comuni in modo particolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
