Luca Pugi è stato riconfermato presidente di Confesercenti Carmignano. Pugi, che gestisce l’azienda “Laterizi Pugi Romano” di Seano, continuerà a guidare l’associazione. La sua riconferma arriva dopo anni di lavoro nel settore edile, in un momento in cui le aziende locali cercano stabilità e continuità.

Luca Pugi è stato confermato presidente di Confesercenti Carmignano. Pugi è titolare dell’azienda " Laterizi Pugi Romano " di Seano, storica realtà del settore edile profondamente radicata nel territorio. "Una riconferma – spiega Confesercenti Prato in una nota – che rafforza la rappresentanza delle imprese locali e valorizza un modello imprenditoriale solido, capace di coniugare continuità, responsabilità e attenzione allo sviluppo del tessuto economico di Carmignano". Il comparto dei negozi e delle attività economiche sta attraversando un momento difficile in tutta Italia e nei piccoli Comuni in modo particolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pugi rieletto presidente. Confesercenti

Approfondimenti su Confesercenti Carmignano

Nel Consiglio Direttivo del Centro Studi Federico II, è stata rinnovata la direzione per il 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Confesercenti Carmignano

Argomenti discussi: Pugi rieletto presidente. Confesercenti.

Pugi rieletto presidente. ConfesercentiLuca Pugi è stato confermato presidente di Confesercenti Carmignano. Pugi è titolare dell’azienda Laterizi Pugi Romano di Seano, storica ... lanazione.it