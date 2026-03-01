federico taddei confermato alla guida di cia

Federico Taddei è stato confermato presidente di Cia Agricoltori Italiani di Siena durante l’assemblea, con tutte le votazioni a suo favore. La sua nomina è avvenuta senza opposizioni e rappresenta la continuità per l’associazione locale. La nomina è stata ufficializzata al termine della riunione, alla quale hanno partecipato i membri dell’organizzazione.

Federico Taddei è stato confermato presidente di Cia Agricoltori Italiani di Siena, eletto all’unanimità dall’assemblea. Taddei, agricoltore 40enne di Colle di Val d’Elsa, ha guidato la Cia senese negli ultimi quattro anni e resterà quindi alla presidenza per il periodo 2026-2029. E’ quanto è emerso dalla nona assemblea elettiva provinciale di Cia Siena, dal titolo ’Dalle radici il nostro futuro’. Nella relazione Taddei ha parlato di temi internazionali che hanno conseguenze dirette sull’ agricoltura senese (Mercosur, dazi, accordo India, Pac attuale e post 2027), e delle problematiche "di sempre": emergenza ungulati, risorsa idrica, infrastrutture, valore delle produzioni, reddito delle aziende agricole, energie rinnovabili (eolico e agrivoltaico in provincia di Siena). 🔗 Leggi su Lanazione.it

