Nel cielo di Teheran, alcune donne pilota israeliane sono protagoniste di azioni che si oppongono agli ayatollah. Queste donne si trovano a sfidare le autorità islamiche con il loro ruolo di piloti, mentre in Occidente i gruppi femministi spesso mantengono un basso profilo su queste tematiche. La loro presenza in cabina rappresenta un esempio di resistenza concreta in un contesto di forte controllo religioso.

Sono una trentina le pilote, navigatrici e tecniche delle Idf che stanno prendendo parte alle operazioni contro la Repubblica islamica: il loro è un "femminismo armato" a bordo degli F-16 Nel silenzio degli ambienti progressisti e sedicenti femministi dell'Occidente, nei cieli di Teheran le donne combattono davvero. Più di 30 tra pilote, navigatrici di combattimento e tecniche delle Forze di difesa israeliane hanno preso parte alle operazioni militari contro la Repubblica islamica. Un dettaglio che entra a far parte del lungo elenco della cronaca militare di questi giorni intensi, che però ha un forte significato simbolico. Come riportato dall'Adnkronos, una di queste combattenti, nome in codice "Major M", ha raccontato la sua esperienza al Daily Mail. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pilote israeliane contro gli ayatollah: ecco le vere femministe che combattono gli islamisti

Gli americani che combattono in Ucraina e che Trump definisce “una vergogna”: ecco le loro storieNel corso della conferenza stampa seguita ai colloqui con Volodymyr Zelensky, a Mar-a-Lago, Donald Trump ha risposto a una domanda in un modo che in...

Nucleare e petrolio. Ecco i veri motivi delle mosse di Trump contro gli ayatollahMentre il regime khomeinista continua a essere pesantemente scosso dalle proteste, aumenta la tensione tra Washington e Teheran.

Tutti gli aggiornamenti su Pilote israeliane.

Temi più discussi: Rai, fuorionda nella gara di bob: Evitiamo equipaggio Israele. L’ad Rossi: Avviata istruttoria; Milano-Cortina, il fuorionda che imbarazza la Rai: Evitiamo l’equipaggio 21, quello israeliano; L’Iran lancia missili e droni contro gli attacchi israeliani.

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran: cosa sappiamo finoraSabato mattina, Stati Uniti e Israele hanno lanciato una serie di bombardamenti coordinati contro l'Iran, che ha risposto con attacchi missilistici e di droni sul territorio di Israele e su basi milit ... msn.com

Cosa sappiamo dell’attacco di Israele e degli Stati Uniti contro l’IranChe città sono state colpite, come ha risposto l'Iran, quali sono gli obiettivi dichiarati della guerra: un po' di cose in ordine ... ilpost.it