Chuck Norris una leggenda del cinema e della destra

Da liberoquotidiano.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chuck Norris è noto come attore e figura pubblica associata a posizioni di destra. Ha recitato in numerosi film e serie televisive, diventando un simbolo della cultura popolare. La sua immagine è spesso collegata a valori conservatori, e ha partecipato a eventi pubblici e iniziative legate a questa sfera. La sua presenza nel mondo dello spettacolo e della politica ha attirato l’attenzione di molti.

Chuck Norris sembra una figura semplice da raccontare: un uomo di destra che recitava in film di destra. Vero; ma c’è dell’altro. Norris, una leggenda vivente delle arti marziali, ha saputo costruire dei personaggi come Cordell Walker e James Braddock, portando all’estremo e quasi giocando con quei valori tradizionali in cui credeva. E ci credeva con serietà e semplicità. Guardando i suoi film non si sa se ridere per gli eccessi o emozionarsi e partecipare per ciò che i suoi eroi facevano. Perciò, per gran parte degli americani è stato qualcosa di molto profondo, l’incarnazione di una certa America, quella che crede ancora nei valori tradizionali e nell’importanza della religione nella vita pubblica, l’America delle chiese evangeliche, delle piccole città, dei ranch e delle bandiere a stelle e strisce appese fuori casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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