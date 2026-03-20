Chuck Norris è morto | addio alla leggenda del cinema action

Da novella2000.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Chuck Norris, attore noto per i ruoli nei film d'azione. È deceduto all’età di 86 anni. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e ha suscitato grande commozione tra fan e colleghi. Norris, figura iconica nel cinema, lascia un segno indelebile nel genere.

Il mondo dello spettacolo dice addio a una vera leggenda: Chuck Norris è morto a 86 anni. Il mondo dello spettacolo perde una delle sue icone più amate. Chuck Norris è morto all’età di 86 anni, lasciando dietro di sé una carriera straordinaria e un’eredità che ha segnato intere generazioni. Attore, artista marziale, simbolo di forza e determinazione, Norris è stato molto più di una semplice star: è diventato un vero fenomeno culturale. La notizia della scomparsa di Chuck Norris si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, lasciando senza parole milioni di fan. Secondo quanto emerso, l’attore si trovava alle Hawaii quando è stato colpito da un’improvvisa emergenza medica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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