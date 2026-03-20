Addio a Chuck Norris leggenda del cinema d’azione

È morto all’età di 86 anni l’attore americano noto per i ruoli nel cinema d’azione. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata recentemente, confermando la fine di una carriera che lo ha reso un’icona del genere. La sua presenza sul grande schermo ha lasciato un segno duraturo nel mondo dello spettacolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio della scomparsa. L’attore americano Chuck Norris, icona indiscussa del cinema d’azione, è morto all’età di 86 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha confermato la perdita di una delle figure più riconoscibili della cultura pop statunitense. Una figura simbolo tra cinema e arti marziali. Norris non è stato soltanto un attore, ma un protagonista assoluto dell’immaginario degli anni ’80 e ’90, capace di imporsi come artista marziale, interprete e simbolo di forza e disciplina. Nato il 10 marzo, aveva da poco festeggiato il suo 86° compleanno. Il ricovero e le ultime ore. Secondo quanto riportato da fonti vicine, l’attore era stato recentemente ricoverato per un’emergenza medica sull’isola di Kauai. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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