Morto Chuck Norris l' ultimo video | Non invecchio salgo di livello

È stato annunciato il decesso di Chuck Norris, attore e artista marziale statunitense, all’età di 86 anni. La notizia è stata comunicata tramite un video pubblicato su Instagram, in cui Norris afferma: “Io non invecchio, salgo di livello”. Norris, il cui vero nome è Carlos Ray Norris, aveva compiuto gli anni lo scorso 10 marzo.

Chuck Norris è morto. Carlos Ray Norris (questo il vero nome dell'attore) si è spento oggi all'età di 86 anni, compiuti lo scorso 10 marzo e celebrati con questo video su Instagram in cui dice: "Io non invecchio, salgo di livello". Tutto è precipitato in poche ore mentre si trovava sull'isola di Kauai, nelle Hawaii, quando un'emergenza medica improvvisa ha costretto i soccorsi al trasporto d'urgenza in ospedale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto Chuck Norris, l'ultimo video: "Non invecchio, salgo di livello" Articoli correlati Morto l’iconico attore Chuck NorrisSi è spento oggi, 20 marzo 2026, all’età di 86 anni, l’iconico attore e maestro di arti marziali Chuck Norris. È morto Chuck Norris: aveva 86 anniÈ morto Chuck Norris: il popolare attore di film d’azione si è spento all’età di 86 anni nella mattina di ieri, giovedì 19 marzo. Dispersi in Azione | Chuck Norris | Film d'Azione Completo | Film Completo in Italiano Full HD Una selezione di notizie su Morto Chuck Norris Temi più discussi: E’ morto Chuck Norris, star dei fim d’azione: l’attore aveva 86 anni; Addio a Chuck Norris, leggendaria star del cinema d’azione; Chuck Norris trasportato d'urgenza in ospedale alle Hawaii. Cosa sappiamo sulle condizioni dell'attore 86enne; È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. Morto Chuck Norris, l'ultimo post in cui si allenava: «Grato per la buona salute»È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 ... msn.com Morto Chuck Norris, l'ultimo post in cui si allenava: «Sono in buona salute». Poi il ricovero d'urgenza alle HawaiiÈ morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 marzo ha compiuto 86 anni, nelle scorse ... ilmessaggero.it ULTIM'ORA - È morto Chuck Norris A comunicare la scomparsa dell'86enne è la famiglia che, in una nota, scrive: "Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo". x.com Lutto nel mondo del cinema. È morto all'età di 86 anni Chuck Norris, il campione di arti marziali diventato un'icona del cinema d'azione e protagonista della celebre serie "Walker, Texas Ranger", avversario di Bruce Lee ne "L'urlo di Chen terrorizza anche l'occi - facebook.com facebook