Inter in silenzio stampa Chivu non parla dopo l'Atalanta | rabbia per gli episodi su Dumfries e Frattesi

L'Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali dopo la partita contro l'Atalanta, che si è conclusa con un pareggio di 1-1. Chivu, che non è solito parlare in queste situazioni, si è presentato ai microfoni, ma non ha commentato gli episodi che hanno coinvolto Dumfries e Frattesi durante la gara.

Inter in silenzio stampa. Chivu, come nessun altro tesserato nerazzurro, si è presentato davanti ai microfoni per commentare la gara pareggiata 1-1 contro l’Atalanta. Rabbia per gli episodi su Dumfries e Frattesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Inter furiosa: pari con l’Atalanta e rabbia per l’episodio Sulemana-Dumfries, Chivu espulso "Rigore solare su Frattesi": la rabbia dei tifosi dopo Inter-AtalantaIl web si è scatenato durante e dopo Inter-Atalanta, un match che lascerà una densa strisce di polemiche per via di alcune discusse e discutibili... La risposta da gran signore di mister Chivu agli attacchi di Conte! #Chivu #Atalantalnter #SerieA Altri aggiornamenti su Inter in silenzio stampa Chivu non... Temi più discussi: Perché Chivu non parla in conferenza prima di Inter-Atalanta: nessun incontro con la stampa per il tecnico; Inter, niente conferenza di Chivu. Non era ancora successo che club e allenatore…; Mauro-Biasin, siparietto provocatorio in TV dopo le polemiche nel derby: Creeranno un VAR anti Inter; Conte in silenzio stampa, Russo punge: Dopo Napoli-Inter disse cose diverse. Inter in silenzio stampa, anche Chivu non parla. La rabbia per gli episodi con l'AtalantaIl pareggio di Krstovic arriva dopo un contatto dubbio di Sulemana su Dumfries, poi il rigore non dato dopo il calcio di Scalvini a Frattesi; così la società decide di non commentare la partita contro ... msn.com Chivu non parla, l'Inter in silenzio stampa dopo le proteste in campo: cosa è successoUna furia Cristian Chivu. Espulso a cinque minuti dal termine della sfida tra Inter e Atalanta dopo le proteste molto accese seguite al gol del pareggio nerazzurro. La squadra di casa era passata in v ... corrieredellosport.it L'Inter sceglie il silenzio stampa. Nessun rappresentante nerazzurro parlerà ai media o in conferenza x.com Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter perde altri punti a San Siro. Al vantaggio di Esposito, risponde Krstovic. - facebook.com facebook