L’Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, una partita che ha generato scontento tra i giocatori. La squadra nerazzurra si trova ora a un punto dal Milan, che domani affronterà la Lazio in trasferta. La situazione potrebbe cambiare in classifica a seconda dell’esito di quella partita.

Il pareggio in casa contro l’Atalanta per 1-1 rischia di far avvicinare il Milan all’Inter in caso di successo dei rossoneri in casa della Lazio. Inter in silenzio stampa dopo il pareggio con l’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli uomini di Allegri potrebbero riportarsi a cinque punti in caso di successo in casa della Lazio, con il campionato di Serie A che tornerebbe ad essere aperto. Non è andata giù alla società nerazzurra il pari contro i bergamaschi con la società meneghina che ha contestato alcune decisioni dell’arbitro, tanto da decidere di entrare in silenzio stampa e non parlare alla fine della sfida contro gli uomini di Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter in silenzio stampa, nerazzurri furiosi dopo il pareggio con l’Atalanta

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