Chivu risponde a Conte | Il calcio è pressione Scudetto? Noi non abbiamo mai escluso chi insegue

Chivu, alla vigilia della partita tra l’Inter e la Fiorentina, ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha affrontato anche le dichiarazioni di Conte. Ha spiegato che nel calcio la pressione è una costante e ha precisato che i nerazzurri non hanno mai escluso nessuno nella corsa allo scudetto, senza esprimere preferenze o strategie specifiche.

Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dell'Inter contro la Fiorentina e ha risposto a Conte: "Il calcio è pressione. Scudetto? Noi non abbiamo mai escluso chi insegue". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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