Chivu risponde a Conte sugli infortuni e spiega come evitarli | L'ho sempre fatto e non sono un fenomeno
Dopo la partita tra Cremonese e Inter, Cristian Chivu risponde a Antonio Conte sulle accuse di eccessivo carico di lavoro. Il ex difensore nerazzurro spiega che anche lui, come gli altri, ha preso decisioni nel passato per evitare infortuni e mette in chiaro di non essere un esperto o un maestro in materia.
Nel dopo partita di Cremonese-Inter, Cristian Chivu dice la sua sulle parole durissime di Antonio Conte circa il fatto che si gioca troppo, con conseguenti infortuni: "Non sono un fenomeno, non sono un professore, ma qualche decisione io l'ho presa nel passato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Quattordicenne accoltellato alla gamba a Nola, l’amico confessa: “Non so perché l’ho fatto”
Conte spiega cos’è successo a Napoli: “Acquazzone e infortunio di Gutierrez, cose non controllabili”
Argomenti discussi: Visnadi: Prima Conte, poi Mourinho: Chivu sta facendo capire a tutti che…; Conte risponde a Diego Costa: Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo; Chivu: In Champions avevamo altre aspettative. Ora non dipende solo da noi; Capello non risparmia Conte e il Napoli: In Europa hanno sbagliato tutto. Poi l'elogio a De Rossi...
