Chivu risponde a Conte sugli infortuni e spiega come evitarli | L'ho sempre fatto e non sono un fenomeno

Dopo la partita tra Cremonese e Inter, Cristian Chivu risponde a Antonio Conte sulle accuse di eccessivo carico di lavoro. Il ex difensore nerazzurro spiega che anche lui, come gli altri, ha preso decisioni nel passato per evitare infortuni e mette in chiaro di non essere un esperto o un maestro in materia.

Nel dopo partita di Cremonese-Inter, Cristian Chivu dice la sua sulle parole durissime di Antonio Conte circa il fatto che si gioca troppo, con conseguenti infortuni: "Non sono un fenomeno, non sono un professore, ma qualche decisione io l'ho presa nel passato".🔗 Leggi su Fanpage.it

