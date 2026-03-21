Chivu lavora intensamente per la fase finale del campionato, mentre l’Inter punta a conquistare lo scudetto. Per raggiungere l’obiettivo, la squadra ha bisogno di recuperare sette calciatori chiave che sono attualmente fuori. La società e lo staff tecnico monitorano attentamente le condizioni di questi giocatori, sperando di inserirli al più presto nella rosa disponibile per le prossime partite decisive.

di Lorenzo Vezzaro Chivu si prepara allo sprint decisivo per la conquista del tricolore. Le speranze di vittoria passano dal recupero di sette calciatori nerazzurri. Il finale di stagione si infiamma e la squadra meneghina si prepara alla volata finale. L’analisi condotta da La Gazzetta dello Sport evidenzia come il lavoro di Cristian Chivu debba concentrarsi su alcuni elementi della rosa che hanno deluso le aspettative o che si sono smarriti tatticamente. Ci sono infatti 7 giocatori da rigenerare: alcuni stanno tornando faticosamente ai loro standard, mentre altri sono stati fermati a più riprese dal fisico. Questi elementi rappresentano ora il vero ago della bilancia per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu e la missione scudetto: l’Inter deve rigenerare 7 pedine chiave

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