chivu inter la rincorsa scudetto e la missione rimonta in champions league contro il bodo glimt

Chivu Inter ha deciso di puntare tutto sulla conquista dello scudetto e sulla qualificazione in Champions League, dopo aver ottenuto un vantaggio in campionato. La squadra si concentra sulla partita contro il Bodo Glimt, con l’obiettivo di recuperare terreno in Europa. Il tecnico, che si impegna a mantenere alta la concentrazione, chiede ai suoi di affrontare la sfida con determinazione. La partita rappresenta un passaggio fondamentale per il cammino della squadra.

Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico è chiamato a gestire il vantaggio in campionato mentre la squadra prepara l’assalto ai norvegesi del Bodo Glimt. Il panorama della Serie A resta incandescente in questo ventiseiesimo turno. Nonostante i nerazzurri abbiano già consolidato la propria posizione nell’anticipo, la giornata odierna sarà il termometro definitivo per misurare le ambizioni delle dirette inseguitrici. Gli occhi sono puntati sui campi dove l’ Atalanta ospiterà il Napoli e il Milan affronterà il Parma, sfide che decreteranno la fisionomia della classifica prima della sosta. La pressione sulle inseguitrici e il nuovo Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, la rimonta milioni: missione possibile contro il Bodo GlimtL'Inter si trova di fronte a una sfida importante contro il Bodo Glimt, con l’obiettivo di qualificarsi ai gironi di Champions League.

Inter, missione Artica: i nerazzurri di Chivu sfidano il Bodo/Glimt per blindare la ChampionsL’Inter di Chivu arriva in Norvegia per la partita contro il BodoGlimt, spinta dalla necessità di assicurarsi un posto in Champions League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chivu mastica amaro, sconfitta pesante per l'Inter e Lautaro KO: L'abbiamo perso, ora faremo la conta; Chivu in VETTA e Spalletti ? a S.Siro! Inter-Juve su NOW il 14 febbraio ?; Inter-Juventus, stasera in Tv: dove vederla, doppia diretta, record e le parole (inattese) di Chivu sull'arbitro; Lautaro Martinez, escluse lesioni: circa un mese di stop, a forte il rischio il derby. Ecco quante partite salta.

Chivu mastica amaro, sconfitta pesante per l’Inter e Lautaro KO: L’abbiamo perso, ora faremo la contaCristian Chivu accetta la dura sconfitta contro il Bodo Glimt che complica il cammino nei playoff Champions: Loro più abituati al freddo e a questo ... fanpage.it

Inter, Chivu: Champions? La qualificazione è ancora in bilicoL'intervista post partita di Cristian Chivu dopo Lecce-Inter, gara della 25esima giornata di Serie A vinta per 2-0 dai nerazzurri ... gianlucadimarzio.com

CdS - #Chivu da record: è il miglior debuttante sulla panchina dell' #Inter. #Mourinho sotto di 4 punti x.com

Serie A, la sequenza dell’Inter di Chivu (14 partite): Lecce Juventus Sassuolo Cremonese Pisa Udinese Lecce Napoli Parma Bologna Atalanta Genoa Como Pisa - facebook.com facebook