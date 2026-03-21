Un dramma storico in costume ambientato durante il periodo di Bridgerton si concentra su una narrazione che coinvolge personaggi di alto rango e le complicazioni della loro vita pubblica e privata. La serie, diretta da Julie Anne Robinson, Sheree Folkson e Alrick, è disponibile in streaming e ha riscosso grande attenzione tra il pubblico. La produzione mette in scena eventi che riflettono le dinamiche sociali dell’epoca in modo dettagliato e realistico.

B RIDGERTON Genere: Dramma storico in costume Regia: di Julie Anne Robinson, Sheree Folkson, Alrick Riley, Tom Verica, Con Jonathan Bailey, Yerin Ha, Ruth Gemmell, Luke Newton, Julie Andrews, Golda Rosheuvel Dove vederlo: su Netflix Gentili lettori, ecco la verità sul “Bridgerton blu” e i significati nascosti dietro ai colori della serie Netflix X Leggi anche › “Bridgerton 4” incrocia Cenerentola e diventa ancora più romanzo d’appendice Bridgerton è uno dei fenomeni Netflix; tornata con la quarta stagione, è stabilmente ai primi posti dei contenuti più visti della piattaforma. Come noto, la serie immagina una monarchia inglese moderna negli usi e nei riti, con nobili e monarchi che appartengono a diverse etnie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chissà che non c’entrino, nel suo successo imperituro, anche gli scandali che stanno colpendo la dinastia Windsor

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