Lo stallo dei Windsor l' olé alla corte di Spagna il tonfo dei norvegesi | che cos' è successo alle royal family nel 2025

Il 2025 ha segnato diversi cambiamenti e sfide per le principali famiglie reali europee, tra stalli, tensioni e riorganizzazioni. Dalla crisi dei Windsor alle difficoltà dell'olé alla corte di Spagna, fino al declino dei norvegesi: un anno di trasformazioni e incertezze. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, è opportuno fare il punto su quanto accaduto e sulle prospettive future delle monarchie europee.

Tra un paio di giorni tocca girare il calendario. Chiuso il 2025, porte aperte al 2026. È, dunque, tempo di bilanci. Anche a corte. Dove, tra una fetta di panettone e un bicchiere di champagne, anche i royal tirano le fila dell'anno appena concluso. Un anno così così per i Windsor. Che idea si faranno i Windsor di questo 2025? Un anno, per loro, senza infamia e senza lode. Sicuramente ci sono i ricordi positivi – i 10 anni della principessa Charlotte, la nascita di Athena (figlia di Beatrice di York), il ritorno quasi definitivo di Kate Middleton sulla scena pubblica dopo la scoperta del cancro – ma anche alcuni negativi.

