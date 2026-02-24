Chieri neonato morto dopo esser caduto dalle scale mentre era in braccio alla mamma aperta inchiesta per omicidio colposo
Il decesso del neonato di cinque mesi, avvenuto dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccio alla madre a Pessione, ha portato all'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo. La procura di Torino indaga sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato in una casa di campagna. La famiglia del bambino si trova sotto shock, mentre gli investigatori cercano di ricostruire l’accaduto e valutare eventuali responsabilità. La scena rimane sotto osservazione degli inquirenti.
La procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul decesso del piccolo Riccardo Lucà, di soli 5 mesi È morto il bambino di 5 mesi che sarebbe caduto dalle scale mentre era in braccio alla mamma a Pessione, frazione di Chieri, provincia di Torino. La procura non si fida dalla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Riccardo Lucà caduto dalle scale a Pessione di Chieri e morto a 5 mesi, inchiesta per omicidio colposoRiccardo Lucà è morto a cinque mesi dopo essere caduto dalle scale a Pessione di Chieri, e la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
