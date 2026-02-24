chieri neonato morto dopo esser caduto dalle scale mentre era in braccio alla mamma aperta inchiesta per omicidio colposo

Il decesso del neonato di cinque mesi, avvenuto dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccio alla madre a Pessione, ha portato all'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo. La procura di Torino indaga sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato in una casa di campagna. La famiglia del bambino si trova sotto shock, mentre gli investigatori cercano di ricostruire l’accaduto e valutare eventuali responsabilità. La scena rimane sotto osservazione degli inquirenti.

Torino, neonato di 5 mesi morto dopo la caduta dalle scale: dubbi sulla ricostruzione della madreNeonato morto dopo giorni di agonia in ospedale: la madre racconta di un improvviso malore e di una caduta lungo le scale, mentre la procura avvia accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia. notizie.it

Bimbo di cinque mesi morto a Chieri dopo la caduta dalle scale: il fratellino affidato ai nonniLa procura dei minori interviene in via precauzionale. Disposta l’autopsia, i genitori: Siamo solo tanto arrabbiati ... giornalelavoce.it

