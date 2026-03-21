Bimbo morto a Chieri ora la madre è accusata di omicidio volontario | emersi nuovi elementi dai messaggi

La madre del bambino di cinque mesi morto dopo essere caduto dalle scale nella sua abitazione di Pessione, Chieri, è ora accusata di omicidio volontario. Nuovi elementi sono emersi dai messaggi scambiati, che hanno portato a questa modifica nell’accusa. La vicenda coinvolge direttamente la donna, che si trova ora sotto indagine per il decesso del piccolo Riccardo.

Cambia l’accusa per la madre del piccolo Riccardo, il bambino di cinque mesi morto in seguito ad una caduta dalle scale nella sua casa di Pessione (Chieri). Ora la donna è indagata per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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