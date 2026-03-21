Chiariello | Abbiamo messo pressione a tutti Napoli c’è

Il Napoli ha vinto la partita contro il Cagliari, rafforzando le proprie ambizioni nel campionato. Chiariello ha dichiarato che la squadra ha messo pressione a tutte le rivali. La prestazione della squadra è stata discussa, lasciando comunque spazio a molte interpretazioni. La vittoria è stata accolta come un segnale positivo, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla prestazione complessiva.

Il Napoli vince a Cagliari e rilancia le proprie ambizioni, ma la prestazione continua a lasciare spazio a qualche riflessione. Nel corso di Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha analizzato il momento degli azzurri, evidenziando il doppio volto della squadra. Da una parte, il risultato: tre punti pesanti che riaprono i giochi e aumentano la pressione sulle rivali. Dall’altra, alcuni limiti che restano evidenti, soprattutto nella gestione delle gare. Il Napoli, infatti, continua a faticare nel chiudere le partite, mantenendo spesso il risultato in bilico nonostante una netta superiorità. Il giornalista ha sottolineato anche l’impatto dei rientri, in particolare quello di McTominay, decisivo ancora una volta, e i lampi di classe di De Bruyne, non ancora al massimo ma già determinante nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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