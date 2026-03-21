Chiara Balistreri è intervenuta a Verissimo per parlare della riduzione della condanna al suo ex. La donna ha condiviso come sta affrontando questa decisione e quali sono le sue sensazioni in merito. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che ha coinvolto l’uomo e ha avuto un nuovo sviluppo con la diminuzione della pena. Balistreri ha espresso il suo punto di vista sulla situazione.

Dopo che è stata ridotta la condanna all'ex di Chiara Balistreri, lei oggi a Verissimo ha raccontato come la sta vivendo. Nonostante ciò sta provando ad andare avanti ed oggi ha anche ritrovato l'amore Ospite a VerissimoChiara Balistreriche ha commentatola riduzione di penache lo scorso 5 marzo il giudice ha deciso per il suo ex che lei ha denunciato per maltrattamenti. Infatti sono diventati virali i video in cui si è mostrata con il naso rotto anni fa, dopo l’ennesima volta in cui il suo fidanzato le aveva alzato le mani. Adesso però il giudice ha deciso che la condanna può diminuire di 6 mesi proprio perché le ha contestato il maltrattamento in famiglia, dato che non convivevano più assieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Chiara Balistreri commenta la riduzione di pena al suo ex

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