Chiama un esorcista perché il diavolo mi ha bloccato la carta L’anziana e la sua eredità salvata da un’amica | arrestato il nipote
Una donna di 86 anni di Rho, nel Milanese, ha chiamato un esorcista perché credeva che il diavolo le avesse bloccato la carta di credito. Nel frattempo, un’altra anziana è stata salvata da un’amica dopo che il nipote è stato arrestato per aver tentato di appropriarsi dell’eredità della donna. La donna cardiopatica e vedova ha vissuto mesi nel timore di un'infestazione maligna nella sua abitazione.
Per mesi una donna di 86 anni, cardiopatica e vedova, ha vissuto nel terrore convinta che la sua casa di Rho, nel Milanese, fosse infestata dal maligno. Oggetti che sparivano e ricomparivano, vestiti che prendevano fuoco senza motivo, croci nere che spuntavano sui muri e perfino sulla tomba del marito al cimitero. Dietro quei presunti fenomeni paranormali, però, non c’era nessun demonio: c’era il nipote 51enne, G.A., che secondo gli inquirenti orchestrava tutto per spingere la zia ad abbandonare l’abitazione o, peggio, provocarle un malore fatale e mettere le mani sull’eredità. Come racconta il Corriere della Sera, l’uomo era quasi sempre presente durante gli episodi e alimentava la paura della donna, arrivando a convincerla a dormire sul divano vicino all’ingresso per poter fuggire in caso di incendio. 🔗 Leggi su Open.online
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