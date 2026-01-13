Come funziona la truffa del finto nipote | arrestato 16enne ha rubato 450 euro a un'anziana

La truffa del finto nipote è una frode comune che coinvolge spesso persone anziane. Recentemente, a Tor Lupara, un sedicenne è stato arrestato mentre tentava di sottrarre denaro e gioielli a un’anziana, dopo aver messo in atto questa dinamica. La polizia ha ricostruito nel dettaglio il metodo utilizzato dal giovane per ingannare le vittime, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questo tipo di truffe.

Truffa del “finto nipote”, 80enne rischia di farsi derubare oltre 10mila euro. Ma la storia finisce con 2 arresti - I carabinieri hanno intercettato il veicolo (risultato a noleggio) e bloccato i due occupanti. fanpage.it

Truffa del “finto nipote”: i Carabinieri arrestano in flagranza i presunti responsabili - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, svolti sotto il coordinamento del Coma ... msn.com

L’allarme della polizia postale: “Attenzione alla truffa via PEC”. Ecco come funziona. "Il messaggio segnala la presenza di fatture insolute - si specifica - ritardi o anomalie contabili mai riscontrate prima e richiesta di aprire allegati (file ZIP o PDF con mal - facebook.com facebook

FIRENZE - L’allarme della polizia postale: “Attenzione alla truffa via PEC”. Ecco come funziona. "Il messaggio segnala la presenza di fatture insolute - si specifica - ritardi o anomalie contabili mai riscontrate prima e richiesta di aprire allegati". x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.