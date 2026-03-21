Chi sono l’ex moglie e l’attuale compagna di Enrico Ruggeri

L’ex moglie di Enrico Ruggeri è Laura Ferrato, sposata con lui nel 1986. Laura Ferrato lavora come capo ufficio stampa per Mediaset e si distingue per la sua riservatezza sulla vita privata. L’attuale compagna di Ruggeri non è stata resa pubblica, e non ci sono dettagli disponibili sulla sua identità. Ruggeri ha quindi avuto due partner ufficiali di cui si conoscono i nomi.

Enrico Ruggeri sposa nel 1986 Laura Ferrato, capo ufficio stampa della Mediaset. Donna riservatissima sulla vita privata non si hanno tantissime informazioni. Dalle poche informazioni che emergono dai social l’ex moglie di Ruggeri è molto legata ai nipoti con i quali spesso si ritrae in vacanza e nei momenti di relax dalla routine quotidiana ed insieme al figlio. Al termine della storia con la prima moglie Laura Ferrato, Enrico Ruggeri ha ritrovato l’amore con l’attuale compagna Andrea Mirò, anch’essa musicista e indubbiamente la passione per le sette note non ha fatto che unire ancora di più la coppia, con la donna che ha accompagnato il... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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