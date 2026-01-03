Chi era la moglie di Moreno Torricelli e chi è l’attuale compagna

Moreno Torricelli, noto ex calciatore italiano, è stato sposato con Barbara, con cui ha avuto tre figli: Arianna, Alessio e Aurora. La coppia si è unita in matrimonio nel 1995. Al momento, non sono disponibili informazioni pubbliche sulla sua attuale compagna.

Barbara è stata la moglie di Moreno Torricelli: i due sono convolati a nozze 1995 e dalla loro unione sono arrivati i figli Arianna, Alessio ed Aurora. Oggi l'ex difensore della Juve sarà ospite a Verissimo – Le Storie, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà in un'intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Silvia Toffanin. Nato ad Erba nel 1970, Torricelli inizia a lavorare come falegname ed al tempo stesso milita nelle giovanili del Como, per poi passare nella prima squadra della Caratese. In occasione di un'amichevole tra la squadra brianzola e la Juve, si fa notare dall'allora tecnico dei bianconeri, Giovanni Trapattoni.

Malattia Barbara Torricelli: chi è la moglie di Moreno Torricelli/ Come è morta? Il lutto e l’addio al calcio - Barbara Torricelli, prima moglie Moreno Torricelli: dalla malattia alla morte. ilsussidiario.net

Moreno Torricelli ospite a Verissimo, chi è l'ex calciatore: dal soprannome dato da Baggio alla morte della moglie per leucemia - Ex calciatore di Juventus e Fiorentina, Moreno Torricelli si racconta a Verissimo intervistato da Silvia Toffanin a partire dalle 16:30 di oggi, sabato 3 gennaio, su Canale 5. msn.com

