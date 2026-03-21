Kian e Leonardo sono i figli di Pierpaolo Pretelli, nato nel 1980, e delle loro madri. Kian ha circa cinque anni, mentre Leonardo ne ha circa tre. Pierpaolo ha avuto i figli con due diverse compagne, e il rapporto tra i genitori e i bambini viene spesso mostrato sui social. La loro presenza è parte integrante della vita del conduttore.

La vita di Pierpaolo Pretelli, oggi conduttore e volto televisivo amatissimo, è cambiata profondamente grazie alla paternità. Dietro l’immagine del ragazzo arrivato in tv come velino e poi consacrato dal Grande Fratello Vip, c’è un uomo che ha costruito la sua identità anche attraverso il ruolo di padre. I suoi figli, Leonardo e Kian, rappresentano due capitoli diversi della sua vita, nati da relazioni differenti ma uniti da un affetto che Pretelli racconta spesso con emozione. Chi sono i bambini? Chi sono le loro madri? E come vive oggi Pierpaolo il rapporto con due figli che crescono in continenti diversi? Scopriamolo insieme Il primo figlio di Pierpaolo Pretelli si chiama Leonardo ed è nato nel 2017 dalla relazione con la modella e attrice cubana Ariadna Romero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi sono i figli di Pierpaolo Pretelli, Kian e Leonardo: età, madri e come il rapporto con loro

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