Vittorio Grigolo entra nel cast della nuova edizione di Canzonissima, confermando la sua partecipazione al programma. L’annuncio è stato reso noto di recente, aggiungendosi agli altri artisti già annunciati. La sua presenza si inserisce nel quadro delle novità previste per questa stagione, che coinvolge vari interpreti e ospiti. La produzione ha comunicato ufficialmente questa novità senza ulteriori dettagli.

Continua ad arricchirsi il cast della nuova edizione di Canzonissima. L’ultimo annuncio ufficiale in ordine di tempo riguarda Vittorio Grigolo. Il celebre tenore italiano, stimato nei teatri di tutto il mondo, è pronto a mettersi in gioco nel sabato sera di Rai 1. Attraverso un breve video postato sui profili social del programma, Grigolo ha infatti confermato la sua partecipazione: Ciao Milly, grazie per il tuo invito. Ci vediamo tutti a Canzonissima! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Canzonissima (@canzonissimarai) Non è la prima volta che il tenore cede al fascino della TV. Già nel 2019 aveva ricoperto il ruolo di direttore artisticocoah al Serale di Amici di Maria De Filippi, programma con cui questa volta si troverà invece a competere nel sabato sera televisivo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Vittorio Grigolo a Canzonissima

