Vittorio Grigolo negli ultimi anni ha preferito mantenere un basso profilo. Si è concentrato sulla famiglia, sul lavoro da tenore e sulla figlia Bianca, nata dalla relazione con Stefania Seimur. La storia con Stefania si è conclusa, e lui stesso ha ammesso di non aver più cercato di ricostruire il rapporto. Roshi Kamdar, invece, non compare più nella sua vita pubblica da tempo.

questi anni Vittorio Grigolo ha voluto concentrarsi sulla sua famiglia, sul suo lavoro da tenore e sul bene di sua figlia Bianca, avuta dalla relazione con Stefania Seimur, che purtroppo è finita e non è stato possibile recuperare, come ha confessato lui stesso in una vecchia intervista. Ma com’è nata la loro storia d’amore? Ripercorriamola un attimo. Nel 2019 Vittorio e Stefania si sono conosciuti, un colpo di fulmine, tanto che poi hanno deciso di allargare la famiglia portando nella loro vita la figlia Bianca, che è la luce dei loro occhi. Il matrimonio tra i due non c’è mai stato, ed è un peccato, considerando come sia avvenuta la proposta di matrimonio: c’è stata cinque anni fa durante la puntata finale di All Together Now (condotto da Michelle Hunziker) e tra applausi e auguri, la ragazza aveva accettato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex moglie e l’ex compagna di Vittorio Grigolo, Roshi Kamdar e Stefania Seimur

Approfondimenti su Vittorio Grigolo

Le donne della saga dei Rossi, tra cui Ambra, Lorena, Marisa e Stefania, sono protagoniste di una vicenda familiare complessa e recentemente al centro dell’attenzione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vittorio Grigolo

Argomenti discussi: L'ex Pd Esposito: Ho rilanciato il video del poliziotto aggredito dagli antagonisti. Inaccettabile chi li copre a sinistra; Gerry Scotti, la ex moglie e la compagna: chi sono le donne del conduttore Mediaset; Ex Ubisoft contro chi dice che lo studio sarebbe in difficoltà per le politiche DEI, i problemi sono altri; Martina Miliddi, chi è la nuova star di Affari Tuoi: le liti con Celentano, Checco Zalone e l’ex fidanzato famoso.

Chi sono gli mariti ex di Brigitte Nielsen/ Da Stallone a Mattia Dessì: Uomo più giovane? Per me…Chi sono gli ex di Brigitte Nielsen? La modella e attrice danese ha avuto cinque figli: Tutti quelli che mi criticavano oggi sono... ... ilsussidiario.net

Chi sono l’ex moglie e l’ex compagna di Vittorio Grigolo, Roshi Kamdar e Stefania Seimurquesti anni Vittorio Grigolo ha voluto concentrarsi sulla sua famiglia, sul suo lavoro da tenore e ... msn.com

Il "principe dei tenori" in concerto a Bologna ` , . Teatro Auditorium Manzoni di Bologna Vittorio Grigolo, tenore Giulia Mazzola, soprano Benedetta Mazzetto, mezzosoprano Orchestra Fondazione Luciano Pavar - facebook.com facebook