Prima di innamorarsi di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha avuto una relazione con l’attrice e modella Ariadna Romero, dalla quale è nato il loro figlio Leonardo nel 2017. La storia tra i due si è protratta per diversi anni, fino a quando hanno deciso di separarsi. Ariadna Romero è nota nel mondo dello spettacolo per il suo lavoro nel cinema e nel settore della moda.

Prima di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha avuto una lunga e importante storia con l’attrice e modella Ariadna Romero con la quale ha avuto un figlio, Leonardo, nato nel 2017. Nel 2019 c’è poi stata la breve relazione con Ginevra Lambruschi, ex dell’ex calciatore Stefano Bettarini. “La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. Io e lei abbiamo due caratteri molto tosti e negli ultimi mesi si litigava spesso ma non si riusciva mai a trovare un punto d’incontro” disse Pierpaolo Pretelli sulla fine della storia con l’ex Ariadna. “Mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli (mamma del suo primo figlio) prima dell’amore per Giulia Salemi

Articoli correlati

Giulia Salemi, l’amore per il fidanzato Pierpaolo Pretelli e padre del figlio Kian: “Ha il superpotere di portare allegria”Giulia Salemi ed il fidanzato Pierpaolo Pretelli sono una coppia da cinque anni: dalla loro unione è arrivato il piccolo Kian nato il 10 gennaio 2025.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli spariti, l’allarme e ora l’annuncioNegli ultimi giorni il mondo del gossip è tornato a interrogarsi su una delle coppie più seguite dei social.

Altri aggiornamenti su Pierpaolo Pretelli

Discussioni sull' argomento Checco Zalone è di nuovo innamorato, ma chi è la fidanzata Valentina Liguori?; Samurai Jay, Ossessione: chi è, fidanzata, età e vita privata | Ascolti record ed un primo posto inaspettato; Sayf, Tu mi piaci tanto: chi è, fidanzata, età e vita privata | Boom di ascolti in radio dopo Sanremo 2026; Un gravissimo lutto colpisce il Grande Fratello poco prima di iniziare: è morta una figura storica del reality.

Pierpaolo Petrelli ospite a Verissimo: chi è il conduttore, la vita di coppia con Giulia Salemi e i figli Leonardo e KianNella puntata di Verissimo, in programma oggi, sabato 21 alle 16:30, tra i vari ospiti ci sarà anche l'attore Pierpaolo Petrelli, ... msn.com

Nel backstage di #Verissimo con… Pierpaolo Pretelli Non perdete la sua intervista alle 16.30 su #Canale5! facebook