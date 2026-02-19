Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli spariti l’allarme e ora l’annuncio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono scomparsi dai social, suscitando preoccupazione tra i fan. La coppia, nota per le foto condivise e le dirette, non appare online da alcuni giorni. Molti si chiedono se ci siano problemi o impegni improvvisi a tenerli lontani dai social. I loro follower hanno iniziato a inviare messaggi di sostegno, mentre i rumor si moltiplicano. La coppia non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, lasciando spazio alle ipotesi. La loro assenza continua a far discutere il pubblico.

Negli ultimi giorni il mondo del gossip è tornato a interrogarsi su una delle coppie più seguite dei social. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, da tempo amatissimi dal pubblico e ribattezzati dai fan "Prelemi", sarebbero alle prese con un momento non semplice. Le voci hanno iniziato a rincorrersi con insistenza, alimentate da un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi più attenti: la loro presenza insieme sui social si è fatta più rara, quasi improvvisamente. Un'assenza che, nel mondo delle relazioni digitali, pesa più di tante parole. Abituati a condividere scatti familiari, sorrisi e momenti quotidiani, l'imprenditrice italo-iraniana e lo showman sono apparsi meno affiatati nelle ultime settimane, almeno dal punto di vista pubblico.

